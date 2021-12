A pandemia no ensino especial. "Um pai sente-se muitas vezes impotente"

O ensino especial teve de se renovar e reinventar para conseguir dar o melhor aos alunos durante a pandemia. Os períodos em que as escolas estiveram fechadas obrigaram a levar um acompanhamento que já é mais difícil para o digital, com poucos resultados. Uma realidade exigente para os docentes, para os pais e principalmente para as crianças. No regresso, educadores e famílias continuaram a sentir carências e contam ao i como vivem os seus filhos a escola que é suposto incluir e apoiar todos – e o que gostavam que mudasse. A Associação Nacional de Docentes de Educação Especial fala, por seu lado, do esforço que foi feito mas alerta também para casos de stress pós-traumático e para os sinais a que pais e educadores devem estar atentos.

“Sem a retaguarda da família, as crianças ficam muito mais perdidas” Afonso Oliveira tem 10 anos, vive em Viana do Castelo, nasceu com uma doença genética – osteopetrose – e também está diagnosticado com autismo. No primeiro confinamento, as crianças estiveram o tempo todo em casa e as professoras de ensino especial comunicavam com os alunos através das plataformas digitais, o que acontecia duas vezes por semana, e faziam os trabalhos que os docentes propunham. Até aqui nada de muito diferente quando comparado com o ensino dito normal, mas se captar a atenção da generalidade dos alunos já foi difícil, com crianças com autismo e problemas de atenção o cenário foi pior.

