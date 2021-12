Rendeiro em maus lençóis na prisão sul-africana

Há uns anos, um amigo contava-me a história de um familiar dele que tinha sido preso por crimes fiscais. Contava-me que o juiz que julgara o caso tinha tentado chantageá-lo para que revelasse os nomes das outras pessoas envolvidas ou que, se não o fizesse, o colocaria numa prisão perigosa. Não sei se a história se passou assim ou não, mas sei que contrataram alguém que estava preso na tal cadeia para cuidar da vida do familiar. Isto é: para que ninguém lhe fizesse mal, já que não teve o privilégio de ir para a prisão de Évora. O resto da história não interessa para aqui, mas sei que desembolsaram ainda uma quantia considerável para zelarem pela segurança do seu familiar. E a verdade é que ninguém lhe tocou.

Lembrei-me desta história a propósito da detenção de João Rendeiro numa das prisões mais perigosas – passe o pleonasmo – da África do Sul, onde estão mais detidos do que em todas as prisões portuguesas, segundo contas do CM. Parece-me pois óbvio que, ou João Rendeiro, através dos seus advogados ou conhecidos, pagou a alguém dentro da cadeia para não ser molestado, violado ou morto ou então o Estado sul-africano tratou de cuidar do ex-banqueiro português. Porque se nenhuma destas situações se passou, Rendeiro não deve estar em bons lençóis e não acredito que resista muito tempo naquela selva. As imagens que nos chegam da África do Sul – podia ser do Brasil, Venezuela e demais países complicados no que à população prisional diz respeito – não auguram nada de bom para o ex-banqueiro do BPP. Veremos como acaba esta história... Verdade seja dita que foi João Rendeiro que se colocou na atual situação, se tivesse ficado em Portugal estaria, seguramente, em muito melhores condições.

P. S. O fascismo, nazismo ou comunismo, como queiramos chamar-lhe, já é, de novo, uma realidade. Veja-se o absurdo dos ataques a Kim Kardashian, uma espécie de boneca de plástico que é conhecida por ser conhecida, acusada de “apropriação cultural” por usar tranças no cabelo. E não é que a mulher ainda veio pedir desculpa por isso? Estamos a caminhar para onde?