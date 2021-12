Fernando Branco."O problema dos jovens engenheiros são os baixos salários"

Por que decidiu candidatar-se à Ordem dos Engenheiros?

Porque há problemas para resolver e quis trabalhar nesse sentido. Há cerca de um ano fui contactado para me disponibilizar. Isto coincidiu com o facto de me ter aposentado no início do ano. Havendo essa pressão e tendo tempo disponível – enquanto estava a trabalhar seria impossível –, decidi candidatar-me. A primeira coisa que fiz – e enquanto estive a chefiar outras organizações sempre tive o mesmo procedimento – foi falar com muitas pessoas, ler documentos e textos sobre o assunto. Identifiquei os principais problemas que senti e que deviam ser melhorados, ao que chamei o meu ponto de partida, e depois fiz o meu programa de ação, que são os famosos 5R.

São os pontos em que se baseia a sua candidatura. Que 5R’s são estes?

Os 5R’s são divididos: três para a Ordem, um para o país e um para o mundo. Os três primeiros são: Reorganizar os problemas que senti na Ordem, Resolver problemas pendentes, que necessitam de resolução, e Rejuvenescer. Essa foi uma coisa que me chocou. A Ordem precisa de rejuvenescer. Temos de trazer os jovens para dentro da Ordem. Os jovens são a inovação e o futuro. Fiz sempre este esforço nas organizações internacionais onde estive, que é de trazer jovens para dentro. Para cada um desses R tenho medidas concretas.

Quase todas as ordens dizem o mesmo, que os membros têm todos uma certa idade. As pessoas mais novas estão de costas voltadas para este tipo de estruturas?

Posso falar pela minha. Sinto que os jovens engenheiros não sentem muita vontade para estar na Ordem. Um dos problemas que quero resolver é precisamente atrair um grande número de engenheiros que não estão inscritos na Ordem. Temos que lhes mostrar que a Ordem traz vantagens, não é só o que se paga. Aliás, na Ordem paga-se 10 euros por mês, por isso, não é pelo valor. É preciso mostrar que a Ordem traz vantagens e essas resultam precisamente na defesa dos seus interesses. Temos que ter uma Ordem muito mais ativa e isso prende-se, precisamente, com o quarto R, que é atuar a nível nacional. A Ordem tem que ser proativa, não só mostrar ao país quais são as grandes linhas de desenvolvimento, como tomar posições face aos problemas que vão surgindo.

