Clientes que estavam presos num pub em Inglaterra voltam a casa

As 61 pessoas que, na passada sexta-feira, ficaram presas no bar Tan Hill In, em Londres, devido a um nevão voltaram finalmente às suas casas.

O nevão e os ventos fortes provocados pela tempestada Arwen fizeram cair árvores, cabos e postes de eletricidade que bloquearam as estradas.

Os clientes e funcinários ficaram presos no bar durante três dias, tendo o Tann Hill Inn providenciado jogos, karaoke e até uma noite de cinema.

O pub, situado 528 metros acima do nível do mar, costuma ver o seu acesso cortado perante condições meteorológicas extremas.