A longa empreitada para tirar o amianto das escolas. Há obras em risco de derrapar para 2022

Acontece (pelo menos) em Almada, Barcelos e Santarém: são várias as escolas básicas e secundárias que por todo o país continuam com o processo de retirada de amianto das instalações em período letivo e sem data prevista de conclusão.

Ana Abrunhosa, ministra da Coesão Territorial, tinha afirmado em maio desde ano de que estavam criadas as condições para que os trabalhos relativos ao programa de Remoção do Amianto nas Escolas, que tem um apoio de 46,5 milhões de euros e representa um investimento total de 62 milhões de euros, estivessem terminados até ao final do verão. Não aconteceu. No caso da escola de Almada poderão mesmo falhar a meta de final do ano sem as obras concluídas.

No passado dia 13 de novembro, teve início a remoção da cobertura de fibrocimento na Escola Básica da Alembrança, na freguesia de Feijó, em Almada. No decorrer dos trabalhos verificou-se “uma maior complexidade na remoção e transporte dos canaletes removidos da cobertura”, disse a câmara. Posto isto, foram acionados “de imediato” os procedimentos de segurança, assim como a ida da Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) às instalações. A Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) decidiu por sua vez encerrar a escola para que houvesse “um reforço das condições de trabalho” e a comunidade escolar estivesse em segurança.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.