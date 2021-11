Belenenses SAD não pediu adiamento do jogo com o Benfica

O presidente do Belenenses SAD, Rui Pedro Soares, disse, este sábado, que o clube “não pediu o adiamento” do jogo com o Benfica, a contar para a 12.ª jornada da I Liga, que está agendado para esta noite, no Jamor, face aos casos positivos de covid-19 detetados na equipa.

“Temos vários jogadores infetados. Neste momento não vamos repetir os testes, vamos fazer é testes PCR. O Belenenses SAD não pediu o adiamento do jogo, nem ao Benfica, nem à Liga e nem às autoridades de saúde. Portanto, não houve nenhum pedido e logo não houve nenhuma recusa", assegurou, em conferência de imprensa.

“É preciso deixar claro que as únicas conversas que teriam validade eram entre mim e o presidente do Benfica. Durante o dia de ontem, estivemos em contacto mas não houve qualquer conversa sobre a possibilidade de se adiar o jogo”, acrescentou.

O dirigente acabou ainda por revelar que se teme que um dos casos positivos esteja relacionado com uma nova estirpe: Cafu Phete, médio que recentemente esteve na África do Sul ao serviço da seleção.

“Temos 38 jogadores inscritos e confiamos em todos eles. Portanto a decisão será inteiramente das autoridades de saúde. Vamos aguardar e iremos respeitar a decisão. Não é uma questão de temer, mas temos de considerar a hipótese do Cafú [Phete] estar infetado com a nova estirpe, uma vez que veio da África do Sul. Todos os atletas estão vacinados e neste momento estão quase todos assintomáticos”, rematou.