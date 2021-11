Jorge Palma. "A liberdade para mim é vestir-me como me apetece, escrever e compor o que me apetece"

Terceira dose da vacina, ensaios, concertos, entrevistas, colaborações com outros artistas, novos arranjos para orquestra e o lançamento do novo disco, 70 Voltas ao Sol: estes têm sido dias intensos para Jorge Palma. A sua agenda, dizem-nos, “é um pesadelo”.

No entanto, quando entramos em sua casa, um apartamento bem no centro de Lisboa, nada transparece essa atividade frenética. O ambiente é tranquilo e silencioso – excetuando, talvez, quando um automobilista impaciente lá em baixo se põe a buzinar com insistência. Ao canto da sala há um piano de cauda, com partituras antigas e recentes, no qual o músico compõe e se diverte a experimentar os sons produzidos pelas 88 teclas. Do outro lado temos a zona de estar, com sofás, uma estante e uma televisão. Jorge Palma instala-se com um café, um maço de tabaco aberto e outro por abrir. Por muitos compromissos que tenha, por muito agitados que sejam estes dias, aqui, na sua casa, rodeado pelos seus livros, o seu piano, os seus objetos – e com os cigarros ao alcance da mão, claro –, está perfeitamente relaxado e disponível para falar sobre o novo disco, o percurso singular e as experiências que o marcaram.

Soube que tomou ontem a terceira dose da vacina. Sente-se bem, não houve efeitos secundários?

Não tive efeitos secundários mas dormi duas horas e meia.

Só?

Não tem a ver com a vacina. Tem a ver com a adrenalina. Não consigo controlar isso. Quando há um acontecimento mais importante, antecipo. O concerto no CCB é sábado. E ontem estava a viver a festa que ainda não aconteceu! Tenho essa particularidade…



