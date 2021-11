"Se não chover razoavelmente até janeiro, as alternativas aos apagões podem ser muito caras"

Tem tido uma posição muito crítica das opções políticas tomadas no sistema elétrico nacional nos últimos anos, do fecho de Sines à estratégia de hidrogénio. A produção a carvão acabou agora de vez. O país está preparado?

O que tenho dito sempre desde 2005 é que as potências elétricas intermitentes, tal como as temos hoje, precisam de back-ups, que no fundo é haver energia com potência firme, produzida com matéria-prima que podemos armazenar, como é o caso do gás natural, do carvão, do fuelóleo, do nuclear e também das grandes barragens de albufeira. Às vezes o grande público não tem noção, mas o armazenamento de eletricidade a grande escala, em termos económicos, ainda é impraticável na generalidade dos casos. A central do Pego, assim como a de Sines, eram as duas grandes centrais que seguravam o sistema firme a sul do Tejo – firme em termos eletrotécnicos significa centrais em que se pode dizer “é para produzir quando o consumidor precisa”. Não pode dizer a uma torre eólica que “produza agora” se não houver vento. Por muitos painéis fotovoltaicos que tenha, a partir das 5 da tarde no inverno está a produzir zero porque o sol já foi a caminho da América... A grande desgraça que temos hoje foi criada pelo Governo Sócrates em 2006, 2007, quando avançou com incentivos a quantidades maciças de potencias intermitentes sustentadas em tecnologias imaturas, na base da atribuição das chamadas Feed in Tariff (FIT) aos respetivos produtores. Basicamente, como incentivo ao investimento, quem produz com FIT tem duas vantagens: é pago com um preço fixo permanente e a concorrência é expulsa, o que é uma coisa simpática... As FIT atuais são por 15 anos, começaram a operar a maioria por volta de 2013, por isso vão pelo menos até 2028. Até lá, mesmo que apareçam novos operadores de intermitentes com preços melhores, podem não conseguir vender porque o mercado já está ocupado pelas FIT do tempo de Sócrates. E o problema da rentabilidade de Sines ou do Pego começa aqui. O ministro do Ambiente diz que a central custava aos portugueses 100 milhões de euros por ano. Custava porque estavam sempre no pára arranca, porque se tinham que ajustar ao vento e ao sol para evitarem apagões.

