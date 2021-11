Motociclista fica ferido depois de embater num camião

Uma colisão entre um motociclo e um camião, em Águas Santas, na Maia, deixou, ao início da tarde desta quinta-feira, o condutor do veículo ligeiro em estado grave.

A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã que informa que o alerta para o acidente foi dado pelas 13h21, tendo a vítima sido socorrida no local pelos Bombeiros de Moreira da Maia e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de S. João e depois transportado para aquela unidade de saúde.

O acidente obrigou ao corte ao trânsito de uma das faixas da Rua D. Afonso Henriques, onde os factos ocorreram, tendo a PSP estado no local a investigar as causa do acidente.