Patrões anunciam que vão pedir audiência urgente a Costa

Os presidentes das confederações vão pedir uma audiência urgente ao primeiro-ministro, António Costa.

Este anúncio, dos presidentes da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), Empresarial de Portugal (CIP), do Turismo de Portugal (CTP) e dos Agricultores de Portugal (CAP), foi feito após uma audiência com o Presidente da República, esta sexta-feira.

“Estivemos aqui junto do senhor Presidente da República a explicar a razão da nossa suspensão na Concertação Social. Aquilo que vamos fazer a partir de agora é pedir, com caráter de urgência, uma audiência ao senhor primeiro-ministro”, disse o presidente da CTP, Francisco Calheiros, que falou também em nome das outras confederações patronais, no final da audiência.

Um dos temas abordados no encontro com Costa será o aumento do salário mínimo nacional. A confirmação foi dada por Calheiros, ao ser questionado sobre a possibilidade de o Governo avançar com este aumento, mesmo em caso de eleições antecipadas: “é um tema que, com certeza, vamos falar na reunião que vamos pedir com o primeiro-ministro”.

“Esse é um assunto que iminentemente é discutido na Concertação Social e portanto iremos falar entre nós, iremos falar com o senhor primeiro-ministro e vamos esperar que seja agendado esse assunto na Concertação Social, porque gostamos de dar o exemplo e esses temas como o salário mínimo, que são temas que são determinantes, devem ser discutidos na Concertação Social”, acrescentou.