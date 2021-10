Jessica Gates. Um casamento adiado pela pandemia

Volvidos dois meses da oficialização do divórcio de Bill Gates e Melinda French Gates, o antigo casal encontrou-se no casamento da filha mais velha, Jennifer, de 25 anos. A jovem casou, no fim de semana passado, na sua quinta no condado de Westchester, em Nova Iorque, com Nayel Nassar, de 30, cavaleiro norte-americano de origem egípcia.

No Instagram, enquanto Bill publicou uma fotografia do casal a entreolhar-se, Melinda veiculou uma em que o mesmo podia ser visto a caminhar de mãos dadas. «Que alegria celebrar a luz e o amor de @jenniferkgates e @nayelnassar no fim de semana passado. Estou muito grata por termos encontrado uma maneira de nos reunirmos em segurança neste dia especial». Sabe-se que a cerimónia contou com a presença de aproximadamente 300 convidados.

Segundo a noiva, em declarações à Vogue, no dia seguinte ao da celebração do casamento, o casal alargou a comemoração a mais familiares e amigos totalmente vacinados e com teste covid-19 negativo. «Sentimo-nos incrivelmente afortunados por podermos reunir-nos com os nossos entes queridos em segurança», declarou à revista que conta com 128 anos de história. «Sabemos que outros não têm tanta sorte, especialmente, porque a pandemia continua a devastar comunidades nos Estados Unidos e em todo o mundo».

«Sentimo-nos muito gratos por todos os envolvidos que nos mantiveram no caminho certo e ajudaram a dar vida à nossa visão. Um conselho que recebemos [durante todo o processo de planeamento] foi não nos esquecermos de que este dia é sobre nós e o nosso amor. Acho que realmente mantivemos isso no centro das nossas mentes durante o planeamento e tentámos garantir que as nossas famílias e os nossos amigos pudessem divertir-se», explicou a estudante de Medicina da Icahn School of Medicine Mount Sinai.

Sabe-se que os noivos deram início às festividades com uma primeira dança ao som de Yellow Lights, música que foi escrita e interpretada pelo seu amigo e artista Harry Hudson. «Depois de uma cerimónia tão significativa, queríamos que os nossos amigos e familiares desfrutassem de boa comida e entretenimento», esclareceu a filha mais velha de Bill e Melinda. «Foi uma bela noite e um sonho tornado realidade para os dois!».

«Tem sido um ano desafiante, tanto coletivamente com a pandemia como para as nossas famílias que estão a passar por transições», elucidou a rapariga, referindo-se, principalmente, ao divórcio dos pais. O fundador da Microsoft e um dos homens mais ricos do mundo, e a companheira, cientista especializada em computação, estavam casados desde 1994. «Depois de muito pensar e trabalhar, decidimos terminar o nosso casamento», começaram por dizer numa publicação partilhada nas redes sociais no passado mês de maio. «Durante os últimos 27 anos criámos três crianças incríveis e construímos uma fundação que trabalha em todo o mundo para que todas as pessoas possam levar uma vida saudável e produtiva», era possível ler.

À época, na nota, assinada por ambos, afirmaram que continuariam a trabalhar na Bill and Melinda Gates Foundation. «Pedimos espaço e privacidade para a nossa família à medida que começamos a navegar nesta nova vida», terminaram. Bill, de 65 anos, e Melinda Gates, de 57, conheceram-se na Microsoft em 1987.

Apesar das adversidades, Jennifer realçou que «o amor um pelo outro tem sido uma constante», sendo que importa referir que a jovem e o agora marido ficaram noivos em janeiro de 2020, mas as regras sanitárias impostas pela pandemia levaram a que o casamento fosse adiado.