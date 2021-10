BCP. Lucro cai quase 60% para 59,5 milhões até setembro

O lucro do BCP caiu 59,3% para 59,5 milhões de euros até setembro. Em igual período do ano passado, a instituição financeira tinha apresentado um resultado líquido de 146,3 milhões de euros. De acordo com o banco, este valor agora registado inclui "provisões de 313,5 milhões de euros para riscos legais associados a créditos em francos suíços concedidos na Polónia e itens específicos de 87,6 milhões de euros em Portugal, respeitantes essencialmente a custos de ajustamento do quadro de pessoal".

Apesar desta quebra, os indicadores da atividade bancária dão conta de uma evolução positiva entre janeiro e setembro, com a margem financeira a crescer 1,3% para 1.168,6 milhões de euros e o produto bancário a avançar 2,6% para 1.706,4 milhões de euros.

Para este crescimento contribuiu a expansão do volume de negócios neste período: os depósitos aumentaram 8,5% para 68,3 mil milhões de euros – beneficiando do comportamento das famílias durante a pandemia — e o crédito a clientes cresceu 4,8% para 56,4 mil milhões de euros.

Os custos operacionais cresceram 4,8%, mas o banco diz que, excluindo itens específicos, esta rubrica teria registado uma descida de 1,7% para 764 milhões de euros.

Notícia em atualização