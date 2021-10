Número de doentes com covid-19 internados volta a descer e é o mais baixo em mais de quatro meses

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 883 casos de covid-19 e quatro mortes associadas à doença. De acordo com os dados divulgado, este sábado, pela Direção-Geral da Saúde (DGS), o país soma agora um total acumulado de 1.084.534 infeções confirmadas desde o início da pandemia e 18.129 vítimas mortais.

Só na região de Lisboa e Vale do Tejo foram diagnosticados 329 casos de infeção. Segue-se o Norte, com 238 casos, o Centro, com 187, o Alentejo, com 51, e o Algarve, com 41. No arquipélago dos Açores há mais 21 infetados e no da Madeira mais 16.

As quatro mortes devido à covid-19 ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo (2) e no Norte (2).

Já o número de doentes infetados internados nos hospitais portugueses voltou a diminuir: São agora 274, menos dez do que ontem. Destes, 55 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, menos cinco face ao último balanço. Sublinhe-se que desde 6 de junho que o número geral de internados com covid-19 não era tão baixo.

Por outro lado, mais 729 pessoas venceram a doença, elevando o número total de recuperados durante a crise pandémica para 1.035.450.

Há agora 30.955 casos ativos no país, mais 150 do que ontem, e as autoridades de saúde têm 21.077 contactos em vigilância.

Os valores da incidência e do rácio de transmissibilidade (Rt) foram atualizados ontem e mostraram que Rt se manteve inalterado, mas a incidência voltou a aumentar. Portugal tem agora uma incidência de 86,1 casos de infeção por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Quando considerado apenas o território continental, a incidência é de 86,5. Já o Rt é de 1,02 tanto a nível nacional como apenas no continente.