Filha de Paul Walker foi levada até ao altar por Vin Diesel

Meadow Walker, filha do falecido ator Paul Walker, casou-se esta sexta-feira e foi acompanhada até ao altar pelo padrinho e amigo do pai, Vin Diesel.

Recorde-se que Paul Walker, conhecido pelo seu papel nos filmes ‘Velocidade Furiosa’, morreu em 2013 num acidente de carro, no sul da Califórnia, quando a filha tinha 15 anos.

Meadow, agora com 22 anos, casou-se com o ator Louis Thornton-Allan, com quem tinha assumido o namoro em julho deste ano.

A cerimónia realizou-se numa praia da República Dominicana.