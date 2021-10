Amadora. Estrangeiro de 24 anos detido por tentar matar homem em bairro social

Um cidadão estrangeiro, de 24 anos, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de um crime de homicídio qualificado, na forma tentada, através do uso de arma de fogo, e de um crime de detenção e uso de arma proibida. Crime ocorreu num bairro social do concelho da Amadora.

Em comunicado, esta sexta-feira divulgado, a PJ refere que o crime ocorreu no dia 1 de agosto de 2021 no interior de um bairro social, situado na periferia do concelho da Amadora, “local onde se tem verificado um acréscimo considerável de ocorrências criminosas, amiúde com recurso a armas de fogo, atentatórias da integridade física, da vida e do património de várias vítimas, residentes e não residentes no bairro”.

Segundo a PJ, o agressor e a vítima, um homem português de 31 anos, envolveram-se num conflito na via pública onde decorria uma festa, “semelhante a diversos eventos que têm ocorrido com muita frequência e com enorme afluência”.

O suspeito acabou por voltar a abordar a vítima alguns minutos mais tarde, onde a alvejou “a muito curta distância com múltiplos disparos de arma de fogo” e a abandonou na via pública, “com ferimentos de referencial gravidade”. O homem foi transportado para uma Unidade Hospitalar, onde permaneceu internado, em estado grave, por algum tempo.

O suspeito esteve em fuga desde a data dos factos, vindo a ser localizado, identificado e detido na quinta-feira, e foi presente a primeiro interrogatório judicial, esta sexta-feira, para aplicação de medidas de coação adequadas e proporcionais à gravidade da sua conduta.