Carlos Barbosa. "Governo não sabe governar sem impostos"

Como vê os aumento dos preços dos combustíveis?

Tem sido uma verdadeira pouca vergonha e sobretudo porque o Estado não está a cumprir com aquilo que prometeu que era a eficiência fiscal, ou seja, quando o crude descia os impostos subiam quando o crude subia os impostos desciam. Isto foi prometido pelo Governo de António Costa há três anos e até agora nada disto foi cumprido. Só foi cumprido nos primeiros três meses. No fundo, António Costa e os seus ministros estão a gozar com os portugueses porque não sabem governar sem impostos. A verdade é que o setor automóvel representa 32% dos impostos em Portugal. No dia em que eles perceberem que o país pára porque as pessoas entopem as cidades todas com uma manifestação, nessa altura, talvez percebam que precisam de baixar os preços dos combustíveis.

Mas o descontentamento tanto das empresas como dos portugueses tem vindo a aumentar de tom...

Claro, mas a situação ainda se vai agravar mais e vai acabar em manifestações que vão parar as cidades todas, quer seja com camionistas, quer seja com automobilistas, com motociclistas porque não é possível às pequenas e médias empresas que é o grande tecido empresarial de Portugal suportarem estes preços dos combustíveis que estão a ser praticados porque inevitavelmente vão ter de refletir esses valores sobre os preços finais aos consumidores e os consumidores também não estão dispostos a pagar mais pelo pão, pelo leite, mais por tudo o que seja. Isto vai ter que ter um fim.