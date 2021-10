Novo Super-Homem terá relação homossexual em nova série da DC Comics

Jonathan Kent – o novo Super-Homem e filho de Clark Kent e Lois Lane – irá em breve iniciar uma relação amorosa com um homem na nova série intitulada de “Super-Homem: Filho de Kal-El," anunciou esta segunda-feira a DC Comics.

Este novo Super-Homem contém várias novidades: para além da relação homossexual, Jonhathan tem uma posição política mais ativa e pública do que outros super-heróis: lutando contra incêndios causados pelas alterações climáticas, impedido tiroteios em escolas secundárias e ainda protestando contra a deportação de refugiados na cidade de Metropolis.

“A ideia de substituir Clark Kent por outro salvador branco heterossexual parecia uma oportunidade perdida", disse Tom Taylor, que escreveu a série, numa entrevista, segundo o The New York Times. Também o famoso ajudante do Batman, Robin, manifestou recentemente sentimentos românticos por um amigo seu – fazendo parte de uma onda de representação LGBT cada vez mais notável na cultura pop.