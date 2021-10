por Daniela Soares Ferreira e Sónia Peres Pinto

Com a proposta de Orçamento do Estado para 2022 prestes a ser conhecida, foram aumentando de forma exponencial as críticas dos socialistas ao ministro das Finanças, João Leão, acusado no próprio partido de «insensibilidade» e «incapacidade política» para gerir as prioridades como o seu antecessor, Mário Centeno, tão bem sabia fazer.

Curiosamente, Leão é atacado no PS por cortar na despesa pública, como o seu antecessor e atual governador do Banco de Portugal veio esta semana dizer que é inevitável.