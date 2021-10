As cidades de Porto e Lisboa perderam uma média de dois mil a 5200 reservas diárias desde a pandemia, respetivamente, revela um novo relatório da Nova SBE sobre o impacto da covid-19 nas estadias em alojamento local.

Os dados mostram igualmente que nos meses de verão de 2020, a época alta turística em Portugal, o número de reservas não conseguiu atingir o nível do ano anterior. Em 2019, Lisboa atingiu as 13.611 reservas diárias e o Porto alcançou as 5.839.

“Durante a pandemia, o número de reservas foi negativamente correlacionado com o nível de rigidez das medidas de contenção à pandemia, ou seja, quanto mais rígidas as medidas do governo, menos reservas eram realizadas”, explica a Nova SBE, em comunicado.

Por freguesias, em Lisboa, Santa Maria Maior foi a que sofreu mais com a desocupação, com uma quebra de 42,14%, seguida do Beato com uma perda de 39,98% e os Olivais, com menos 36,25%. Já no Porto, o Bonfim foi a freguesia com maior prejuízo, tendo perdido 36,99% da sua ocupação, enquanto Campanhã perdeu 27,04% e Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau e Vitória perderam 23,25%.

Em termos de preços, o mercado do alojamento local registou uma descida média de quatro euros no preço das reservas desde a pandemia. Em Lisboa, pode estimar-se uma perda de receitas superior a 113 milhões de euros, no ano de 2020. Já no Porto, a perda total de receitas estimada é de 23 milhões de euros para o mesmo ano.

Além das quebras de receitas e de reservas, caiu também o imposto de ocupação entregue aos municípios. De acordo com o relatório, Lisboa terá perdido 2,8 milhões de euros em receita fiscal no ano de 2020, enquanto que para o Porto estima-se uma perda de um milhão de euros.

A Nova SBE recolheu dados sobre o número de reservas, preços médios e receita para mais de 50 mil propriedades.