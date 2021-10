O horror dos crimes de pedofilia em França

Não há perdão possível. Todos os implicados nos casos de violações de crianças em França devem ser levados à barra de tribunal sem contemplações, e os membros da hierarquia da Igreja Católica que foram coniventes ao longo dos últimos 70 anos com tais barbaridades – aqueles que estejam vivos – devem ser acusados como os abusadores. Um crime abjeto e que só foi possível com a conivência de muita gente da Igreja Católica. 300 mil crianças terão sido abusados desde os anos 50, e dois terços dos abusadores, segundo a acusação, são padres. Como foi isto possível? Penso que a Igreja Católica, na sua totalidade, devia promover uma investigação a todas as suas paróquias e apurar as suspeitas de pedofilia, entregando os suspeitos ou denunciando-os à Justiça. Uma instituição que tem um peso tão forte na sociedade não pode ser chamuscada por padres ou outros elementos que se aproveitam dos jovens que ficam à sua responsabilidade. Estes casos agora conhecidos juntam-se a milhares de outros que foram denunciados nos últimos anos. E a pergunta é sempre a mesma: como foi possível? O direito canónico serviu para muitos membros se esconderem da Justiça do comum dos mortais, mas é hora de acabar com a podridão de pessoas doentes que se escondem debaixo do hábito religioso. Acredito que o Papa Francisco, uma das grandes personalidades deste século XXI, irá liderar essa expurga de pedófilos da sua casa. Até para que os milhões de padres bons, espalhados por esse mundo fora, não sejam comparados com tais aberrações. P. S. Já ouvi vários argumentos a favor e contra o casamento de padres. Parece-me que a Igreja só tem a ganhar com a evolução nesse sentido e na abertura a mulheres no sacerdócio. Percebo os católicos e o seu apego à tradição. Mas, se continuarem por este caminho, no futuro as missas só terão fiéis nos lares de terceira idade. Não sendo católico, sei bem a força da fé e como tantos milhões precisam de acreditar em algo que não os desiluda e lhes dê força.