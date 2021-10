Um homem de 28 anos foi detido no passado domingo, no concelho de Loulé, por tráfico de estupefacientes e posse de arma proibida, anunciou esta segunda-feira a Guarda Nacional Republicana (GNR). Em comunicado, o Comando Territorial de Faro informa que o indivíduo foi intercetado durante uma ação de patrulhamento.

Ao ser abordado pelos militares, o detido apresentava algum “nervosismo” e, mesmo antes de o carro onde seguia ser fiscalizado, era possível "visualizar de imediato no interior da viatura um bastão artesanal".

A GNR acrescentou ainda que “após a realização de uma busca sumária ao veículo, foi possível confirmar que se encontravam vários fragmentos de haxixe” e que o “suspeito foi detido e após diligências policiais efetuou-se busca à sua residência”.

No total, foram apreendidas 115 doses de haxixe, uma balança de precisão, um bastão artesanal, cinco telemóveis, oito facas e material utilizado no corte e embalamento do produto estupefaciente.

O detido, com antecedentes criminais por furto e ofensas à integridade física, será esta segunda-feira presente ao Tribunal Judicial de Loulé para aplicação das medidas de coação.