A economia portuguesa contraiu mais em 2020 do que o estimado. O PIB caiu 8,4%, em vez dos 7,6% que até aqui o Instituto Nacional de Estatística (INE) calculava. Os dados, revelados esta quinta-feira pelo gabinete de estatística mostram uma diferença de oito décimas. Diferença que tem efeitos também no rácio da dívida pública, que cresceu para 135,2% do PIB em vez dos 133,6% estimados.

Segundo o INE “no ano de 2020, marcado pelos efeitos económicos da pandemia covid-19, o Produto Interno Bruto (PIB) ascendeu a 200,1 mil milhões de euros, o que representou uma diminuição nominal de 6,7% (+4,5% em 2019) e real de 8,4% (+2,7% em 2019), sendo o deflator implícito de 1,9% (1,7% em 2019)”. Estes números fazem com que o ano de 2020 seja “o ano com maior contração da atividade económica desde 1995”.

As contas mostram ainda que o Rendimento Nacional Bruto (RNB) caiu 5,7% no ano passado depois de ter crescido 4,3% em 2019. Já a taxa de poupança das famílias disparou para 12,8%, uma percentagem que representa mais 5,6 pontos percentuais (p.p) face ao ano anterior.

Diz ainda o INE que a economia apresentou uma necessidade de financiamento de 0,1% do PIB, que contrasta com a capacidade de financiamento (1%) registada em 2019.