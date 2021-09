Uma viatura conduzida por uma mulher 85 anos despistou-se, esta terça-feira, e entrou desgovernada pela Praça da República, no centro de Viana do Castelo. O incidente causou apenas a destruição de canteiros existentes naquela zona pedonal.

De acordo com o segundo-comandante da Polícia de Segurança Pública (PSP), Raul Curva, à agência Lusa, a idosa, que sofreu ferimentos ligeiros, "ficou encarcerada no interior do veículo que conduzia, tendo sido retirada e assistida no local pelos meios de socorro".

A viatura "despistou-se, ainda por razões desconhecidas, na rua da Picota e só parou num dos bancos de pedra da Praça da República, tendo abalroado alguns vasos" existentes naquela zona pedonal.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo, no local estiveram 11 operacionais e quatro viaturas dos Bombeiros Voluntários e Sapadores, a Viatura de Emergência Médica (VMER) do hospital de Santa Luzia e elementos da PSP.

As causas do acidente estão a ser investigadas.