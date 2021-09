Foi apresentado ontem um projeto-lei para os animais não estarem sozinhos mais do que 12 horas, nem poderem estar acorrentados ou estarem nas varandas mais do que 3h. O atual quadro legal não responde a estas questões?

Além de não ser revisto há mais de duas décadas existem dúvidas interpretativas em relação a vários artigos, nomeadamente no que diz respeito aos deveres dos proprietários ou detentores dos animais, socorrendo aqui do termo legal e não do emocional, que é o de sermos tutores ou responsáveis por um animal de companhia. Esta subjetividade tem levado a que em todo o país, os animais vivam permanentemente acorrentados 24 sobre 24 horas, muitas vezes, sendo aplicada de forma errada a legislação. Ou seja, confunde-se a legislação da trela da circulação de animais potencialmente perigosos e ouvimos frequentemente relatos de quem diz que está a aplicar uma norma legal que não tem qualquer tipo de aplicabilidade. Tendo em conta os danos, quer comportamentais, quer físicos, que o acorrentamento permanente provoca num animal de companhia é da maior importância clarificar a legislação e não permitir este tipo de situações.

Estamos a falar de situações distintas...

Uma coisa é o acorrentamento pontual para que o animal não fuja. Por exemplo, quando é para entrar numa viatura ou circular no espaço. Coisa diferente é estar diariamente confinado toda uma vida, quase de prisão perpétua. Com esta medida queremos criar um plano nacional de sensibilização que ajude a esclarecer quais são as condições de bem-estar animal que devem promover e, por outro lado, replicar algo que a sociedade civil, nomeadamente os movimentos de cidadãos já estão a fazer – há um que se chama Quebrar a Corrente, que tem mais de 600 voluntários por todo o país – que quando detetam ou recebem uma denúncia tentam junto dos detentores procurar sensibilizá-los para tirar a corrente ao animal. Isso permite não só libertá-lo, mas também protegê-lo face às intempéries, como o calor extremo, o frio e a chuva. Não faz qualquer sentido que um país que tem neste momento um estatuto jurídico próprio, que reconhece que os animais são seres vivos, dotados de sensibilidade, em que temos um código penal que pune os maus-tratos e o abandono e depois termos situações, como a do acorrentamento ou a permanência de animais em varandas ou espaços exíguos, em que estão, às vezes, o dia todo, faça chuva, faça sol. Recebemos anualmente mais de mil denúncias e, muitas delas, prendem-se com situações desta natureza.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o i em sua casa. Saiba como aqui.