Faz 45 anos que chegou à Escola da Ponte, no concelho de Santo Tirso, mas não é isso que desta vez traz José Pacheco a Portugal. Há 20 anos entre esta margem do Atlântico e o Brasil, acredita que é desta que o sonho avança. “Vai acontecer, quer o ministério da Educação queira quer não”, garante, enquanto nos fala dos planos: lançar, com os primeiros polos na Escola Aberta de São Paulo e na comunidade de aprendizagem A Quinta, na Arrentela – comunidades de aprendizagem que ajudou a lançar nos últimos anos – polos de formação de educadores para o século XXI, que ajudem a fazer a transição da escola-prédio para uma “nova construção social de aprendizagem”. O projeto Open Learning arranca em 2022, acreditam que poderão chegar às 10 mil escolas. Até lá, José Pacheco quer fazer um périplo pelo país e revela que vai começar a trabalhar com a Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra, como há 45 anos fez na vila junto ao rio Ave.

Numa conversa entre passado e futuro, ligados, lembra como foi parar em 1976 a Vila das Aves, onde a velha Escola da Ponte, depois de muita resistência, se tornaria a partir dos anos 80 um caso de estudo mundial – exemplo de ensino aberto, sem salas de aula, turmas ou testes, com objetivos de aprendizagem definidos quinzenalmente pelos alunos, associação de pais e professores tutores. Sente que nada acontece por acaso e que o seu caminho, que começou numa escola onde se aprendia a odiar, estava e está de alguma forma traçado. Em 2023, quer sair de cena, dedicar-se à escrita, que o apaixona, ou não se tivesse especializado nas letras e nas palavras, onde hoje tem colado o português do Brasil. Garante que tudo o que tem ajudado a mudar na escola tem fundamentação, ao contrário de aulas de 50 minutos, alunos em salas de aula todo o dia, anos letivos divididos em trimestres ou, como parece mais avançado, semestres. Para o provar, desafia “fraternalmente” o ministro da Educação, e quem queira, para o debate público.

Tem o seu nome associado à Escola da Ponte mas estamos num dos projetos mais recentes que ajudou a formar, uma comunidade de aprendizagem fundada por um pai, também sem divisões por idade e com planos individuais de aprendizagem. Tem quantos filhos destes pelo mundo?

Já não são bem meus filhos, são netos, bisnetos. No mundo, que tenha conhecimento, são uns milhares. Não poderei dizer que todos são comunidades, mas são locais, escolas, que estão tendendo para uma nova construção social de aprendizagem. Às vezes não sei se as pessoas têm noção disso mas esta que temos é originária dos séculos XVIII e XIX, um modelo de escola com mais de 200 anos, que correspondia às necessidades de há dois séculos. Temos alunos do século XXI, com professores do século XX, a trabalhar como no século XIX.

Costuma dizer que muito vem do que eram práticas militares, dos conventos.

É uma escola com origem na Prússia militar, de onde ficaram uniformes que algumas escolas ainda têm, a ideia de disciplina, os pátios. Com a primeira revolução industrial em Inglaterra veio a padronização do tempo, a segmentação. E depois teve influência dos conventos, dos mosteiros, a “cela” de aula. Tudo o que é ciências de educação, psicologia de educação, sociologia de educação, evoluiu, está no 4.0. A escola está no 1.0. Porquê? As escolas não são geridas pela pedagogia, são geridas pela burocracia.

Porque é mais fácil organizar desta forma uma escola pública que garanta acesso a todos?

Acesso há, mas sucesso não. E o acesso tem de ter sucesso, se não não é escola pública. Ou seja a escola dita pública não é pública. Para tal precisa de garantir o direito à educação a todos e não garante. A educação é um direito fundamental de todos. A escola pública é aquela que todos acolhe e a cada qual dá condições de ser sábio, autónomo e feliz, quer seja de iniciativa estatal, quer seja de iniciativa particular. Aqui estamos numa escola particular mas eu sou professor da escola pública e vamos trabalhar com agrupamentos de escolas, com municípios.

O primeiro, já me disse, será a Pampilhosa da Serra.

Vamos começar, irei lá em outubro. Costumo dizer que quando alguém quer mudar alguma coisa enfrenta grandes obstáculos. Não é fácil. O primeiro obstáculo sou eu, a minha cultura profissional. O professor foi formatado para dar aula, para ter turma. Segundo obstáculo: os alunos. Quando dava aulas na universidade, ficava espantado como é que jovens de 20 e tal anos só queriam aula, não queriam aprender, não queriam pesquisar. Não vou dizer onde era assim.

Fez o mestrado em Ciências da Educação na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto.

Sim, mas passei por várias. A que mais me agrada é a Universidade de Brasília, onde esteve o Agostinho da Silva. Sento-me debaixo da mangueira onde ele escreve os poemas.

Seguiu de certa forma as pisadas dele indo para o Brasil.

O Agostinho da Silva deixou escrito o seguinte: “Portugal desembarcou na África, desembarcou na Ásia, desembarcou na América. Só falta Portugal desembarcar em Portugal.” Nunca se deu muito valor ao que se fazia de inovador cá. Mas fui um privilegiado por conhecer os dois lados e agora quero ajudar a aproximar as margens.

Escreve numa das suas crónicas publicadas no Brasil que o Portugal da educação finalmente despertou. Quando é que sentiu esse despertar?

Senti nos últimos anos, sinto quando o André Rosendo me convida para este projeto d’ A Quinta. Não imaginaria estar aqui hoje. Gastei muito tempo a contestar, a combater, isso desgastou-me. Mas agora sinto-o nos pais e mães que me escrevem, nos professores, que viram o que fizemos na Ponte, no projeto Âncora no Brasil.

Uma oferta educativa direcionada sobretudo a crianças mais desfavorecidas, não foi?

Para todos, mas sobretudo para esses. Trabalhamos com muitas crianças de famílias monoparentais, crianças que o pai foi assassinado ou está preso. Barra pesada, como diz o brasileiro. E são esses os melhores alunos do Brasil. Dá para entender? Sinto-me muito motivado quando me escrevem com preocupações com educação e no fundo é isso que me traz aqui e que fez avançar com este projeto. E há uma coisa: a maior parte dos projetos que ajudo a fazer vêm das famílias, não vêm dos professores. Temos excelentes profissionais nas nossas escolas, mas têm medo de perder o emprego. Não gosto de generalizar, mas é assim. Vou trabalhar agora em vários agrupamentos de escolas com diretores extraordinários mas a maioria são mini-ditadores, autoritários e que impedem qualquer mudança. E continuando nos obstáculos, um terceiro é a força burocrática que tem o ministério. Um dia o Goucha, naquele programa da manhã, perguntou-me o que faria se fosse ministro. Respondi-lhe que faria um decreto: “extinga-se o Ministério da Educação”. Para que serve o Ministério da Educação?

Para promover uma política nacional?

E depois? Há crianças que se adaptam, outras que não e não encontram resposta. Na Escola da Ponte recebíamos tudo o que as outras escolas atiravam fora. Autismo, paralisia cerebral, espinha bífida, surdez. Recordo-me do primeiro surdo que recebemos. Foi nessa altura que compreendi que a escola não estava preparada. Se não está, porque é que se coloca uma criança destas lá? É o faz de conta da inclusão? Tentei explicar-lhe a noção de pretérito, presente e futuro e não consegui. Se houvesse algum deficiente ali era eu, que não sabia linguagem gestual. Não há dificuldades de aprendizagem, há dificuldades de ‘ensinagem’ dos professores e por isso têm de se ser humildes e ir aprender. Ninguém aprende dentro de uma sala de aula repetindo. E ninguém dá de beber a um cavalo quando ele não tem sede.

É isso que falta hoje na escola, sede?

A alunos e professores. Falta que a aprendizagem tenha um significado. Sou da prática, mas não há prática sem teoria. Há três grandes correntes na educação. O paradigma da instrução, que é o que ainda temos maioritariamente hoje; o paradigma da aprendizagem, em que o centro já não é o professor mas o aluno. E este vem do princípio do século XX, com Montessori, Waldorf.

Leia a entrevista na íntegra na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o i em sua casa. Saiba como aqui.