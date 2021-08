Nas últimas 24 horas, Portugal registou mais 1.782 novos casos de covid-19 e 10 mortes associadas ao vírus. Segundo o recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), houve um aumento significativo nos internamentos. É preciso recuar ao dia 2 de agosto para verificar uma subida tão grande do número de internados.

Neste momento, os hospitais portugueses têm 698 internados, mais 41 pessoas em relação ao sábado, das quais 148 estão nos internamentos em Unidades de Cuidados Intensivos, onde também se contabilizou um aumento de cinco pessoas.

A região Norte mantém-se a registar o maior número de infeções diárias, ao reportar nas últimas 24 horas 722 casos. Segue-se a região de Lisboa e Vale do Tejo com 506, o Centro com 265, o Algarve com 172 e o Alentejo com 91. Quanto aos arquipélagos, diagnosticaram-se 18 casos na Madeira e oito nos Açores.

O maior número de mortes ocorreu na região Centro, com cinco reportadas, de seguida, no Norte com três e em Lisboa com dois óbitos.

Portugal tem, neste momento, 45.659 casos ativos. Nas últimas 24 horas, mais 1.070 pessoas conseguiram vencer a doença, elevando o total de recuperados desde o início da pandemia para 971.567.

As autoridades de saúde têm sob vigilância 45.959 contactos, menos 764 em relação a ontem.

Desde março de 2020, Portugal já confirmou 1.034.947 infeções por covid-19 e 17.721 mortes.

A incidência e o índice de transmissibilidade (Rt) foram atualizados na sexta-feira e indicavam que a incidência nacional é de 312,7 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Quando considerado apenas o território continental, a incidência é de 317,7. Já o Rt é de 0,99 a nível nacional e no continente.

Consulte aqui o boletim epidemiológico da DGS