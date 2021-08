O Manchester United confirmou, esta sexta-feira, que Cristiano Ronaldo está de volta ao clube, cerca de 12 anos depois.

“O Manchester United tem o prazer de confirmar que o clube chegou a acordo com a Juventus para a transferência de Cristiano Ronaldo, dependente de exames médicos e do acordo entre o jogador e o clube”, lê-se num comunicado publicado no site do clube britânico.

O clube lembra que “Cristiano, cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, ganhou até agora mais de 30 troféus durante a sua carreira”.

Enquanto jogador do Manchester United, entre 2003 e 2009, marcou 118 golos em 292 jogos e venceu a Premier League três vezes.

O clube deixou ainda uma mensagem ao jogador português nas redes sociais. “Bem-vindo a casa”, escreveram os red devils.