Como foi a sua infância? Considera que foi difícil por ter crescido em São Paulo ou, por outro lado, viveu numa zona nobre da cidade e não se deparou desde cedo com as adversidades?

Fui uma criança privilegiada e livre. Os meus pais sempre me incentivaram em tudo o que eu ‘inventava’. Era uma criança curiosa e muito criativa. São Paulo é o lugar em que nasci e sou apaixonada pela cidade. Mas, às vezes, dececiono-me muito com a existência de pobreza, desemprego, fome e moradores de rua.

As adversidades sempre existiram, pois manter três filhos numa escola privada, pagar aulas extra, transporte, cursos pré-vestibular... Analisando pelo retrovisor, a nossa educação custou uma fortuna. Os meus pais sempre trabalharam muito para que pudéssemos ter uma educação de qualidade, algo que devia ser assegurado pelo Governo federal. Eles sempre souberam lidar com os problemas e nunca fomos alheios a nada.

Qual é a memória mais perturbadora que tem? Existe algo de que não se tenha esquecido, por exemplo, alguma injustiça específica que a tenha marcado particularmente?

O momento que o Brasil está enfrentando é a realidade mais perturbadora que já vivi. As atitudes negacionistas do Presidente ao incentivar o não uso de máscaras e tratar a pandemia como uma mera “gripezinha”. Imitar pessoas sofrendo por falta de ar. As suas palavras irresponsáveis como “não sou coveiro”. O seu incentivo às fake news que está a ser investigado num inquérito recentemente aberto. Os seus atentados constantes à democracia. E falsas declarações sobre a segurança do voto eletrónico auditável.

Lembro que o Brasil é um país com extensão continental e a votação manual por aqui é extremamente passível de corrupção como muitas vezes já ocorreu na nossa História. O momento que o meu país está passando é recheado de injustiças e corrupção. Nunca imaginei vivenciar algo assim. O Governo Federal cancelou a compra de vacinas do Instituto Butantan, do dia para a noite – via WhatsApp – e deixou de responder à oferta das vacinas da Pfizer.

Foram mais de 100 emails ignorados. E, mesmo assim, a empresa continuou insistindo. Tudo isso é perturbador. No meio da pandemia tivemos a troca de quatro ministros da Saúde: todos foram derrubados e trocados para atender os desejos e interesses daquele que um dia foi eleito para “cuidar da nação”, mas que contrariou cientistas, foi contra tudo e insistiu em divulgar medicamentos ineficazes e prejudiciais à saúde.

São tantas coisas que cada dia termina pior do que o outro. As pessoas estão passando fome. Mais de 10% da população não tem o que comer. Além disso, não existe esforço algum para cuidar da Amazónia e fazer um planeamento de preservação para o futuro.

O país está largado nas mãos de um genocida que possui apoio político. Já existem mais de 100 pedidos de impeachment e todos foram engavetados na câmara. O Presidente tenta usar as Forças Armadas, que deveriam servir para proteger a pátria, para intimidá-la. Cada dia é um novo capítulo. O Ministério da Saúde tem segurado vacinas.

As estatísticas de vacinação estão equivocadas e há alguns dias foram retirados da base os índios vacinados. O Brasil precisa de atenção e intervenção internacional. O momento é extremamente delicado. Já que o Governo federal não é confiável, a imprensa fez um consórcio para apurar corretamente os números para que tenhamos transparência.

Viveu durante pouco tempo em Portugal, mas que memórias guarda do país? Acredita que moldou de certo modo a sua forma de estar e pensar?

Ah! Portugal. Que saudade. Morei em Lisboa. Miraflores. Num conjunto de prédios. Não lembro do nome. Gostaria de me lembrar para voltar e procurar os meus amiguinhos de infância. Morei um ano e pouco aí. Estudei no Colégio do Bom Sucesso. Lembro-me da professora Maria do Céu. Tenho muitas memórias.

A vivência em Portugal foi extremamente importante para a minha formação, pois lidei com a questão multicultural e o conhecimento histórico, assim como com o respeito por outra cultura. Éramos sócios do clube Belenenses. E, por algum motivo, resolvi fazer basquetebol. Sempre fui gordinha, mas o desporto atraía-me. Nos jogos, quando disputávamos contra outras equipas, o técnico sempre me colocava a jogar. Mesmo que por pouco tempo. Ele incentivava.

Aqui no Brasil é diferente. Existe um preconceito. Se alguém é gordinho, sempre fica por último e, geralmente, numa competição, fica no banco. Uma espécie de bullying velado. Lembro-me também do preconceito das crianças mais velhas da carrinha. No transporte de volta para casa, elas falavam para a gente voltar para o Brasil e que ali não era o nosso lugar.

Assim que as coisas se estabilizarem, Portugal com certeza será meu próximo destino. A primeira viagem internacional pós-pandemia. Tenho um enorme carinho pelo país.

Quando decidiu que queria ser jornalista? Foi uma decisão sobre a qual refletiu ou foi um impulso que teve um bom resultado?

Desde pequena me destaquei nas aulas de redação. Fui sempre muito curiosa e meti-me em cada encrenca para descobrir coisas...! Achava-me uma detetive. A leitura foi uma paixão que começou cedo dentro de casa. O jornalismo sempre esteve presente na minha vida, mas comecei cursando Tecnologia e Media Digitais e a escrever. Surgiram convites nacionais e internacionais. E assim foi. Não parei.

Além desse curso, tirou Jornalismo, Robótica e Biomedicina, dividindo o seu tempo entre a Ohio State University, nos EUA, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e o Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas. Acredita que os conhecimentos vastos contribuem para que tenha uma sensibilidade distinta para abordar determinados temas? Por exemplo, levou a cabo uma investigação sobre moradores de rua mortos e não reconhecidos pelo Instituto de Medicina Legal e a relação com a “Máfia dos Corpos” que os vende para universidades de medicina.

Sem o conhecimento de biomédica e da área de investigação, eu sabia até onde ir para obter respostas, e quais deveriam ser respondidas. Ali faltavam muitas. Existiam muitos pontos de interrogação. Falta de informações que identifiquei e me levaram a questionamentos pontuais, ou seja, é diferente de profissionais que não têm tal conhecimento. A compreensão do laudo necroscópico, atestado, com o confronto da fotografia apresentada no reconhecimento não batia.

Em tese, depois de um tempo, os corpos não reclamados podem ser doados para universidades. Acontece que geralmente estes corpos não estão íntegros. São resultado de violência. O que não interessa muito às universidades. E, por isso, existe um mercado negro por trás. Conversei com a promotora Eliana Vendramini, especialista em casos de desaparecidos e conhecedora da Máfia dos Corpos.

À época, também conversei com a Sociedade Brasileira de Anatomia. Quanto à Robótica, fiz uso de tecnologias às quaistive acesso na época e utilizo hoje para efetuar um trabalho eficaz de investigação. As tecnologias são inúmeras e servem muito bem aos jornalistas se bem aplicadas.

Há 12 anos, conheceu o Lucas, registado como Genézio Avelino da Costa, que adotou o nome bíblico por ter vergonha do seu nome de batismo e vivia pelas ruas da capital paulista. Começaram a criar laços num posto de combustível. Como foi esse dia?

Acho que quis o destino que nos encontrássemos. Eu era a mulher enigmática da zona sul, séria, bem vestida, de poucas palavras, sempre de óculos escuros, que diariamente estacionava seu carro na loja BR Mania do posto da Petrobrás, para tomar seu café expresso e água gelada sem gás.

Ele, o morador de rua, que uma vez ou outra interrompia o silêncio do meu nobre momento com o café, para pedir o isqueiro emprestado. E eu, que não deixava ninguém ‘acessar’ meu mundo, permiti que ele entrasse. Ele me chamava de anjo, mas não faz ideia de que o anjo foi ele. Ali, naquele falido posto de combustível, repleto de bombas de gasolina semi- vazias, ambos nos abastecíamos de vida.

E assim o tal café, que antes era nobre pelo silêncio, tornou-se nobre pela sua presença. Ele fez parte da minha agenda e calendário em todos os dias desde que nos conhecemos.

Quando percebeu que o Lucas estava desaparecido, lutou para saber o paradeiro dele, até ter recebido a declaração de óbito que indicava que tinha sido atropelado na Marginal Pinheiros. No IML, viu uma única foto para identificar o corpo. Como se sentiu nesse momento?

O Lucas já estava desaparecido. Meus amigos (amigos dele também), sabiam que eu ia atrás dele se não soubesse do paradeiro dele devido ao nosso vinculo de amizade mais forte. Demoraram para me contar e fizeram uma busca antes de me darem a notícia. Quando eu soube, na hora, a primeira coisa que fiz foi registar um boletim de desaparecimento na polícia. E iniciei a investigação.

Não queria acreditar, mas, no fundo, algo me dizia que ele não estava mais vivo. Afinal, eu já estava pesquisando por corpos não reclamados no Instituto Médico Legal. Uma amiga se colocou à disposição para reconhecer e me privar da situação. Eu quis ir. Quando regressou, me deu a notícia. Era ele. Ele havia morrido. Ela havia o reconhecido. Foi num sábado. Lembro-me que chorei demais.

Na segunda-feira resolvi ir sozinha. Afinal, eu havia feito um boletim de desaparecimento em nome dele. Foi quando vi a foto. Colorida. Ele ali na tela do computador. Dia 13 de agosto fez 1 ano de sua morte. Ele faz uma falta enorme. Toda vez que penso ou falo sobre ele a garganta fecha e as lágrimas caem. Ele mora dentro de mim. Sempre morou. Nunca foi um morador de rua. Sempre morou dentro do meu coração. E continuará assim para sempre.

Quando o seu amigo morreu, chegou a deixar de escrever.

Tive um bloqueio total. Foi difícil escrever. Até fiz um curso de escrita criativa para tentar soltar as emoções. A terapia ajudou, mas foi um choque muito grande. Não somente pela perda, mas por todo contexto. O Lucas havia sido enterrado poucos dias depois de ser atropelado. A legislação prevê que para corpos não reclamados, é necessário esperar 30 dias para que seja enterrado. Ele foi enterrado como desconhecido.

O que é um absurdo, pois as suas impressões digitais estavam em perfeito estado. Tive que questionar. Basicamente, não fizeram o exame de reconhecimento por ser morador de rua. Indignada, pedi para que confrontassem as digitais com as cópias dos documentos que possuía.

E, claro, deu positivo. Acontece que naquela altura ele já havia sido enterrado e na certidão de óbito constava como desconhecido, assim como no cemitério. Estou há um ano lutando para que alterem a certidão e reconheçam a sua morte. Até agora, todos os seus documentos constam ativos e é como se ele estivesse vivo. Isso é um absurdo.

