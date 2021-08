Rogério Samora está precisamente há um mês internado nos cuidados intensivos em coma, no hospital Fernando da Fonseca, depois de ter tido uma paragem cardiorrespiratória enquanto gravava uma cena da novela “Amor, Amor” da SIC.

O primo do ator, Carlos Samora, tem dado conta do estado de saúde do ator de 62 anos através do Facebook. Nesta quinta-feira, disse que Rogério Samora “continua estável e com o prognóstico reservado”, ao afirmar, na publicação, que “temos que ter paciência”.

“Viver um dia de cada vez e acreditar que o Rogério vai voltar para junto de nós com mais vontade de viver para desfrutar dos momentos que a vida proporciona com a família, a Roca e os amigos”, apontou Carlos Samora, que, depois de visitar o primo no dia 18 de agosto, continua a “esperar que Rogério não nos volte as costas, pois quer os médicos quer a equipa de enfermagem, a qual aproveito para agradecer, tudo estão a fazer para o termos de volta”.

O ator que interpreta a personagem Cajó foi assistido no local das gravações da novela e deu entrada no hospital pelas 11h30, no dia 20 de julho. O seu estado de saúde, desde que entrou no hospital Fernando da Fonseca, continua frágil e com prognóstico muito reservado.