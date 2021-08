O painel da Organização das Nações Unidas para as alterações climáticas revelou esta segunda-feira um relatório alarmante com sérios avisos quanto ao futuro do planeta.

Numa altura em que os incêndios, as cheias e as tempestades têm deflagrado na Europa ou nos Estados Unidos, o relatório do Intergovenmental Panel on Climate Change (IPCC) diz que o mundo está-se a dirigir perigosamente para um aquecimento descontrolado e que os humanos são “inequivocamente” culpados.

Em resumo, o relatório dá como dado adquirido a subida das temperaturas. Sem cortes imediatos nas emissões de poluentes, as temperaturas poderão subir dois graus Celsius até ao final do século, ultrapassando o limite estabelecido. As ondas de calor que tanto têm afectado o mundo costumavam manifestar-se a cada 50 anos; hoje, estão a acontecer uma vez por década. O árctico e os seus glaciares estão a derreter como nunca: a região é a que está a aquecer mais rapidamente e encontra-se num ciclo de aquecimento, devido ao efeito reflector do gelo que origina água mais escura e maior absorção do calor. Os níveis da água, assim, aumentarão independentemente do que aconteça. As piores previsões apontam para um aumento de 15 metros até 2300.

António Guterres descreveu o relatório como um “código vermelho para a humanidade” e apelou ao fim do uso de carvão e outros de fósseis altamente poluentes, “antes que destruam o planeta”.