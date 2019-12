Um condutor a circular em contramão provocou uma colisão entre dois carros, num acesso de sentido único, na Serafina, em Lisboa, esta quarta-feira de manhã. Do acidente resultaram dois feridos.

As vítimas da colisão, que ocorreu no acesso da Serafina à A5, foram socorridas por meios dos Sapadores Bombeiros de Lisboa e do INEM, escreve o Correio da Manhã.

A circulação no acesso, utilizado por quem vem da avenida Calouste Gulbenkian para a A5, está condicionada, na sequência do acidente.