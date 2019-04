Esta manhã foi feita um novo balanço do ponto de situação do trágico acidente com um autocarro turístico na Madeira, que fez 29 vítimas mortais, na quarta-feira

Segundo os dados apresentados esta manhã as vítimas mortais serão todas alemãs e têm entre 40 e 60 anos.

Até ao momento registam-se 29 mortes, 28 pessoas - 10 homens e 18 mulheres - morreram no local e uma outra acabou por não resistir aos ferimentos já depois de ser levada para o hospital.

Na conferência de imprensa atualizaram também a situação dos feridos. Das 28 pessoas que deram entrada no hospital na quarta-feira, e que foram alvos de intervenção imediata, um acabou por morrer, nove já tiveram alta hospitalar, oito estão internados na ortopedia, quatro estão na Unidade de Cuidados Intensivos Polivalentes, um na Unidade de Cuidados Intermédios Cirúrgicos, seis em observação na urgência e cinco foram alvo de intervenção cirúrgica.

Dos cinco feridos que precisaram de intervenção cirúrgica, no âmbito da especialidade de ortopedia e cirurgia geral, três são de nacionalidade estrangeira e dois são portugueses, sendo eles o condutor e o guia que acompanhava o grupo de turistas.