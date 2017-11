A situação de seca no país continua sem dar sinais de melhoria e o último resumo climático do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), conhecido esta semana, revela que nunca se viu nada assim desde que há registos. Isto porque, apesar de Portugal já ter passado por outras situações de seca, foi a primeira vez que no final de outubro todo o território nacional estava classificado nas classes de maior gravidade – seca severa ou extrema.

De acordo com o IPMA, em situações de seca anteriores verificou-se no início do outono um significativo desagravamento. Este ano, pelo contrário, tudo piorou na altura em que devia ter melhorado. O último outubro foi o mais quente desde que há registos – começam em 1931, por isso pelo menos em 87 anos nunca tinha havido tanto calor neste mês. Foram batidos vários recordes de temperatura, em particular no fatídico 15 de outubro. Houve também duas ondas de calor, sendo que a primeira, de 1 a 16 de outubro, é das mais longas de sempre nesta altura do ano. Quanto à precipitação, já tinha havido outubros em que choveu menos, mas há 20 anos que não havia um mês tão seco.

Foi a conjugação do calor e da falta de chuva que contribuiu para a redução da humidade nos solos e agravou o cenário de seca. E os dados do IPMA – numa altura em que, no distrito de Viseu, a água das albufeiras já não é suficiente para abastecer a população – são elucidativos: no final de setembro, só 7,4% do território estava na categoria mais grave de seca (seca extrema); no final de outubro, 75,2% passou a estar classificada nesta classe.

O IPMA considera que esta seca é também distinta das anteriores pois os índices de maior severidade instalaram-se mais tarde no ano (fim de junho) do que nas secas de 1944/45, 2004/05, 2011/12, 2008/09 e 2014/15, isto além de ser a única a permanecer uma trajetória ascendente no último trimestre do ano.

A manter-se a situação atual, o balanço de novembro não será muito diferente. O IPMA não prevê chuva para as próximas duas semanas – a partir de dia 27 poderá regressar precipitação, mas as previsões são incertas. Perante um cenário que não augura nada de bom – os produtores de arroz da zona do Vale do Sado, por exemplo, temem não poder cultivar em 2018 caso a seca se prolongue – esta semana houve apelos para um reforço dos apoios por parte do Estado. O presidente da Câmara Municipal de Viseu revelou ao jornal i que a linha de crédito de 250 mil euros disponibilizada pelo Governo para fazer face à necessidade de abastecer a população já está esgotada e o contrato ainda não foi assinado. Almeida Henriques explica que têm gasto cerca de 20 mil euros por dia a comprar água às Águas de Portugal. O transporte diário de mais 500 mil litros de água diários por comboio até Mangualde é a medida mais recente no distrito.

*com Tatiana Costa