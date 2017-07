Depois da polémica entrevista de André Ventura ao i, Francisco Mendes da Silva, dirigente do CDS, reagiu através de uma publicação no Facebook: “Não há praticamente nada que André Ventura diga que eu não considere profundamente errado, ligeiro, fruto da ignorância e de um populismo que tanto pode ser gratuito, telegénico ou eleitoralista”.

“Se perder, tudo bem: que nem mais um dia o meu partido fique associado a tão lamentável personagem”, escreveu Francisco Mendes da Silva sobre o candidato do PSD a Loures, que conta com o apoio do CDS.

Recorde-se que, na entrevista ao i desta segunda-feira, Ventura diz que “os ciganos vivem quase exclusivamente de subsídios do Estado” e critica a “impunidade” da etnia cigana.