O acesso à assinatura contratada será renovado automaticamente, a não ser que seja cancelado com pelo menos 24 horas de antecedência antes do final do período da subscrição em vigor.

A renovação da assinatura será cobrada na conta do subscritor nas 24 horas anteriores ao fim da assinatura em vigor.

O controlo da renovação automática é de inteira responsabilidade da Apple e do seu sistema de subscrições.