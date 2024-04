Climáximo. Quatro ativistas detidos em Lisboa

Quatro ativistas do Climáximo foram, este domingo, detidos pela PSP durante uma marcha lenta em Lisboa, num protesto pela crise climática.

Numa nota, enviada às redações, o grupo ambientalista informa que os quatro membros foram detidos pelas 11h30, e têm idades entre os 19 e os 49 anos.

"A sociedade não pode continuar a consentir com os crimes de governos e empresas que, de forma consciente e contínua, nos condenam à morte através da expansão da indústria fóssil", disse a porta-voz que participou no protesto, Maria Mesquita, citada em comunicado.

Recorde-se que, no sábado, outras duas ativistas do mesmo movimento foram detidas em Lisboa, acusadas de desobediência e obstrução do trânsito rodoviário, também durante uma marcha lenta "contra o genocídio da crise climática", na Rua de Sapadores, em Lisboa.