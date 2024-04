Europeus dão prioridade ao poder de compra em detrimento das alterações climáticas

Quando questionados sobre qual destes dois temas – o combate às alterações climáticas ou o aumento do poder de compra – deveria ser prioritário para a União Europeia, os cidadãos europeus mostram-se divididos, embora o aumento do poder de compra apresente vantagem (a rondar os 9%) sobre as questões do clima. Esta é uma das conclusões da sondagem exclusiva da Ipsos para a Euronews que o Nascer do SOL tem destacado nas últimas edições.

Os dados deste estudo revelam que, no caso português, a diferença é semelhante, ainda que invertida, já que 54% dos portugueses acreditam que se deveria dar prioridade ao combate climático sobre o poder de compra.

Quanto à política de imigração, o alinhamento é não deixa margem para dúvidas: 71% dos europeus estão a favor de um controlo mais forte. Os espanhóis são os últimos da tabela, mas, ainda assim, 59% defendem o maior controlo. Em Portugal, este valor está nos 69%.

No que à popularidade dos líderes diz respeito, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, é o mais popular. O seu adversário, Vladimir Putin, é o pior classificado. Mesmo com os resultados contundentes da sondagem, há países onde os resultados são mais favoráveis ao líder do Kremlin: a Bulgária e a Hungria. Os gregos e os eslovacos apresentam valores positivos semelhantes para ambos e têm uma opinião maioritariamente negativa dos dois.

Os resultados desta sondagem da Ipsos mostram ainda que 89% dos portugueses avaliam negativamente a atuação de Putin e 72% apoiam Zelensky.