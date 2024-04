Futebolistas dominam redes sociais

Os desportistas são verdadeiros fenómenos nas redes sociais.

O Instagram é das mais populares em todo o mundo, com dois mil milhões de utilizadores, e Cristiano Ronaldo é das principais referências.

É nessa plataforma que mostra aos mais de 614 milhões de seguidores a sua rotina de treinos, viagens, família, amigos e patrocinadores. Lionel Messi tem “apenas” 494 milhões de seguidores e Neymar é o atleta brasileiro com mais fãs no Instagram com 217 milhões.

Os grandes nomes do futebol têm igualmente uma presença forte no TikTok, que reúne mais de mil milhões de utilizadores. Os perfis mais seguidos são os Neymar com 31,6 milhões de seguidores e de Vinicius Jr. com 11 milhões de fãs.