Operação Influencer. Galamba acredita que será "inocentado"

João Galamba acredita que vai ser inocentado no processo Influencer. O ex-ministro das Infraestruturas, em entrevista à CNN na sexta-feira à noite, disse ainda que discordava da eventual ida da procuradora-geral da República ao Parlamento.

"Estou de consciência perfeitamente tranquila em relação a tudo o que fiz, sei tudo o que fiz, sei também tudo o que não fiz. Sei como é que este processo vai acabar: ou com o arquivamento ou, se existir acusação, acabarei por ser inocentado", disse João Galamba,

Para o ex-governante, arguido no processo da Operação Influencer, Lucília Gago não tem de prestar quaisquer esclarecimentos na Assembleia da República. "A senhora procuradora[-geral da República] não responde perante o Parlamento, não é politicamente responsável por isso. Não me parece que seja correto e não me parece que seja a sede própria para este tipo de comunicação", defendeu.

Sobre a sua relação com o atual líder do PS, João Galamba disse que a última vez que falou com Pedro Nuno Santos foi em “maio de 2023".

"Já fomos mais próximos, digamos assim. Não [tenho] de todo [falado com ele]. Não me disse nada nos últimos meses, nem no dia das buscas", adiantou.

Recorde-se que João Galamba é um dos arguidos no processo relacionado com os negócios do lítio e hidrogénio verde e com a construção de uma data centre em Sines. Segundo a PGR, estarão em causa os crimes de prevaricação, de corrupção ativa e passiva de titular de cargo político e de tráfico de influência.