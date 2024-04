Cerimónia militar no Terreiro do Paço já começou

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já está no Terreiro do Paço, juntamente com membros do Governo, como o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e o ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, para acompanhar a cerimónia militar.

O chefe de Estado irá, de seguida, para a Assembleia da República para a tradicional sessão solene.

Também estão no Terreiro do Paço altas entidades das Forças Armadas, como o o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, o chefe do Estado-Maior da Armada, o chefe do Estado-Maior da Força Aérea e o chefe do Estado-Maior do Exército.

Está previsto que a cerimónia militar termine às 10h30.