Casos de sarampo sobem em Portugal

Está a subir o número de casos de sarampo em Portugal. De acordo com um balanço da Direção-Geral da Saúde (DGS), há um total de 23 casos.

Em comunicado, a DGS informa que foram confirmados três novos casos de sarampo, em relação à semana passada: dois na Região de Lisboa e Vale do Tejo e um na Região Norte.

Assim, entre 01 de janeiro e 21 de abril deste ano, houve um total de 169 casos suspeitos notificados, dos quais 140 foram descartados e seis estão em investigação.

A maioria dos casos dá-se em Lisboa e Vale do Tejo (14) casos, seguido do Norte, com sete, e da região Centro e da região autónoma da Madeira, ambas com um caso.

O primeiro dos casos confirmados foi o de um bebé, de 20 meses, não residente em Portugal e não vacinado.