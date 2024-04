Saúde. Ministra reúne-se hoje com ordens profissionais

Começam, esta segunda-feira, a onda de reuniões entre o Ministério da Saúde e as ordens profissionais da área.

O primeiro a ser recebido, hoje, pela ministra da saúde Ana Paula Martins é o Bastonário dos Médicos, que, em declarações à agência Lusa, disse que iria entregar um documento com as “seis prioridades para próximos 60 dias”, nas quais se destaca “a valorização das condições de trabalho dos médicos” e o papel dos médicos especialmente no SNS.

Por sua vez, depois da Ordem dos Médicos, a ministra irá receber as restantes ordens, como a dos Enfermeiros ou dos Psicólogos.

Ainda esta semana, na sexta-feira, vão ser iniciadas as negociações salariais com os sindicatos, começando com o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e depois a Federação Nacional dos Médicos (FNAM), que exigem melhores condições de trabalho e aumentos salariais.