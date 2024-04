FC Porto recebe Vitória de Guimarães nas meias finais da Taça de Portugal

O FC Porto irá, esta quarta-feira, pelas 20h15, defender a vantagem, por 1-0, frente ao Vitória de Guimarães, para a segunda mão das meias finais da Taça de Portugal de futebol.

Os 'dragões' venceram, por intermédio de Pepê, em Guimarães, no Estádio D. Afonso Henriques, sendo agora a altura de defender o resultado, no Estádio do Dragão.

Este jogo, que será arbitrado por Artur Soares Dias, será o terceiro encontro entre as duas equipas, no espaço de duas semanas, tendo os vimaranenses vencido, no Estádio do Dragão, por 2-1, no jogo da 28ª jornada da I Liga.

Nas últimas cinco temporadas, os 'dragões' chegaram, por quatro vezes, à final da Taça de Portugal de futebol, tendo conseguido vencer a competição por três vezes (2019/20, 2021/22 e 2022/23).

Depois de 11 temporadas, desde a última vez que levantaram o troféu, da prova rainha do futebol português, o Vitória de Guimãres luta agora para tentar chegar, pela oitava vez, à final. A última vez que os vimaranenses estiveram perto de conquistaram o título, foi em 2016/17, quando perderam na final frente ao Benfica.

A final da Taça de Portugal está marcada para 26 de maio.