Bison Bank atinge pela primeira vez resultados positivos em 2023

O Bison Bank, banco português especializado em serviços de gestão de património e de banca de investimento, anuncia os resultados do desempenho da sua atividade, alcançou em 2023 resultados positivos, “um ano antes do expectável relativamente ao plano de negócios aprovado pelo acionista, com as receitas a crescer cerca de 240% face ao ano anterior e um rácio de capital robusto a atingir os 36%”.

A instituição financeira revela ainda que os serviços de depositário e banco de custódia mantiveram a trajetória de crescimento, com um aumento dos ativos sob gestão de cerca de 500 milhões de euros para 2 mil milhões de euros no final de 2023. “Como Banco Depositário, o Bison Bank trabalha neste momento com cerca de 90 fundos de 30 sociedades gestoras, incluindo fundos de private equity, sociedades de investimento coletivo, fundos de investimento imobiliário, fundos alternativos e fundos mobiliários”, salienta.

Já nos serviços de gestão de patrimónios, o Bison Bank angariou mais de mil novos clientes ao longo de 2023, tendo atingido um total de mais de três mil clientes no final do ano. “Estes são privados com elevado património líquido, portugueses e estrangeiros. Os clientes particulares internacionais são oriundos de mais de 100 países, e procuram estabelecer uma ligação de longo prazo com Portugal. O início deste processo é feito através do investimento em fundos de capital de risco e de private equity”, acrescenta.

“Com um modelo de negócio diferenciado, estamos confiantes de que o Bison Bank continuará a trajetória de crescimento sustentado do volume de negócios e de consolidação. O atual posicionamento estratégico, focado, inovador e digital, permitirá ao Banco a consolidação e estabilização das suas operações, bem como o impulsionamento do seu crescimento a longo-prazo, de forma gradual e consistente”, referiu António Henriques, presidente da comissão executiva do Bison Bank.