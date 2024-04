Oito em cada dez portugueses são a favor da União Europeia

Mesmo com o previsto crescimento das forças eurocéticas, a opinião popular retratada na sondagem exclusiva da Ipsos para a Euronews é, na sua maioria, favorável à União Europeia. Quando perguntados sobre os benefícios de pertencer à UE, os inquiridos deram uma resposta clara. Apenas na República Checa o valor dos que consideram que a integração é algo vantajoso é inferior a 50%.

Portugal lidera a tabela, com 82% a avaliarem como positivo o facto de o país ser membro da instituição europeia, seguido de perto pela Espanha, com 81%. Mas o fosso para o terceiro país, a Dinamarca, está já nos 10%.

São também os portugueses os que menos consideram que pertencer à UE é algo negativo, num valor de apenas 4%.

Já França, a nação que historicamente é a mais europeísta, tendo liderado a criação e diversas fases do aprofundamento da União, o número de insatisfeitos com a instância europeia tem aumentado – acompanhando também o crescimento de Marine Le Pen, que lidera as sondagens – e é o país, juntamente com a República Checa e Itália, que mais fortemente considera que pertencer à UE não é vantajoso, com uma taxa de 23%.