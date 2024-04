Sydney. Pelo menos seis mortos em ataque num centro comercial

Um homem levou a cabo um ataque com faca num centro comercial, perto de Bondi Beach, em Sydney, na Austrália, este sábado. Pelo menos seis pessoas morreram, suspeito incluindo, e várias outras ficaram feridas.

O atacante, cujos motivos são ainda desconhecidos, acabou por ser abatido a tiro pelas autoridades no local.

Ente os feridos graves estão uma mãe e um bebé, confirmou a políca australiana em conferência de imprensa.

O primeiro-ministro australiano já reagiu, lamentando os "acontecimentos devastadores ocorridos em Bondi Junction", na rede social X.

"Os pensamentos de todos os australianos estão com as pessoas afetadas e os seus entes queridos", acrescentou.

I have been briefed by the AFP on the devastating events at Bondi Junction.



Tragically, multiple casualties have been reported and the first thoughts of all Australians are with those affected and their loved ones.