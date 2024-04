Incêndio seguido de explosão fere gravemente homem em Lagos

Um homem, de 49 anos, ficou esta quarta-feira gravemente ferido numa explosão provocada por um incêndio numa habitação pré-fabricada em Barão de São João, no concelho de Lagos.

Fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve disse, em declarações à Lusa, que o homem teve de ser transportando de helicóptero para um dos hospitais centrais de Lisboa.

O fogo deflagrou pelas 9h00 e a explosão terá sido originada por uma garrafa de gás.

No local, estiveram envolvidos 14 elementos da Proteção Civil, com o apoio de quatro veículos e um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).