Em quatro meses foram encerrados em sete lares de idosos de forma urgente

O Instituto da Segurança Social (ISS) encerrou de forma urgente sete lares de idosos nos últimos quatro meses. De acordo com o organismo, a razão foi a constatação de que havia “perigo iminente para a vida dos utentes”, revelou o organismo.

Os sete encerramentos aconteceram nos meses de dezembro de 2023, janeiro, fevereiro e março de 2024. Neste último mês o número foi mais elevado. “No período indicado, decorreram sete encerramentos urgentes: dois em dezembro, um em janeiro e quatro em março”, disse o ISS. De acordo com o organismo, um encerramento urgente acontece “sempre que se verifique um perigo iminente para a vida dos utentes”.

Além destas sete estruturas residenciais para idosos (ERPI), mais vulgarmente conhecidas como lares, o ISS determinou o encerramento administrativo de outros 36 equipamentos, por motivos relacionados com “falta de condições de instalação, funcionamento, segurança, salubridade, higiene e conforto, que punham em causa os direitos dos utentes e o seu bem-estar”.

No total, foram encerrados 43 lares de idosos, a maioria (21) em dezembro do ano passado, registando-se, posteriormente, quatro fechos em janeiro de 2024, nove em fevereiro e igual número em março. Estes encerramentos surgem na sequência de 246 ações de fiscalização, mais de metade das quais (128) feitas no mês de dezembro.

Em janeiro, o organismo fez 21 fiscalizações, no mês seguinte 40 e em março 54.

Citado pela agência Lusa, o ISS adianta que, na sequência destas ações de fiscalização, foram detetados 94 lares não licenciados, cujo encerramento foi determinado.

O organismo revela ainda que foi necessário reencaminhar 58 idosos, sendo que no caso de 30 utentes a opção foi colocá-los junto de familiares, enquanto os restantes foram encaminhados para outras respostas sociais.