Verstappen na “pole” do Grande Prémio do Japão de Fórmula 1

Max Verstappen (Red Bull) conquistou este sábado a ‘pole position’ para o Grande Prémio do Japão de Fórmula 1, quarta prova do Campeonato do Mundo. O piloto neerlandês fez assim o pleno nas corridas já disputadas.

Verstappen fez a sua melhor volta em 1m28s197, deixando o companheiro de equipa, o mexicano Sérgio Pérez, na segunda posição, a apenas 0,066 segundos. O britânico Lando Norris (McLaren) ficou em terceiro, a 0,269 segundos do campeão do mundo.

“Foi um final bastante apertado. Este circuito é muito sensível para os pneus, com um asfalto muito agressivo. Mas, no geral, foi um bom dia e temos uma posição de partida para a corrida”, frisou o tricampeão mundial.

Após uma qualificação em que não exerceu um domínio tão intenso quanto tem sido habitual, Verstappen salientou ser “bom para a equipa colocar os dois carros nos dois primeiros lugares e esperamos que o consigamos repetir amanhã [no domingo] na corrida”.

Max Verstappen conquistou as quatro ‘pole positions’ para as quatro corridas desta temporada, chegando às 36 na carreira, em 188 Grandes Prémios (quase 20%).

Depois da vitória na Austrália, há duas semanas, o espanhol Carlos Sainz (Ferrari) não foi agora além da quarta posição na grelha de partida, a 0,485 segundos do mais rápido, com o compatriota Fernando Alonso (Aston Martin) logo atrás, a apenas quatro milésimas de segundo.

O australiano Oscar Piastri (McLaren) foi o sexto, seguido do primeiro dos Mercedes, cuja evolução no desenho da carroçaria desta temporada não tem trazido os resultados esperados.

O britânico Lewis Hamilton foi, pela primeira vez este ano em qualificação, o melhor dos ‘flecha de prata’, na sétima posição, enquanto que o seu companheiro de equipa e compatriota, George Russell, não fez melhor do que o nono posto, atrás do monegasco Charles Leclerc (Ferrari). O japonês Yuki Tsunoda (RB) fechou o lote dos 10 mais rápidos.

Apesar de ter desistido na ronda anterior, na Austrália, com problemas nos travões do seu Red Bull, Verstappen chega a esta prova na liderança do campeonato, com 51 pontos, mais quatro do que Leclerc, que é segundo, e cinco do que Pérez, que é terceiro. O tricampeão mundial venceu duas das três corridas disputadas.