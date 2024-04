Passo histórico rumo à renovação democrática no Gabão

O Gabão embarcou num diálogo nacional que visa revitalizar as suas instituições democráticas após 54 anos sob autoridade da dinastia Bongo.

A iniciativa, liderada pelo Arcebispo Jean Patrick IBa-Ba e com a participação de mais de quatro mil cidadãos no palácio desportivo de Libreville, simboliza um esforço colectivo para traçar um novo rumo para o Gabão. Durante a reunião, o sentimento de unidade e determinação de falar a uma só voz ressoou fortemente entre os participantes.

No centro do diálogo, que representa um passo crucial para fomentar a esperança num futuro melhor para a nação da África Ocidental, está a aspiração de criar um Gabão mais justo, fraterno e próspero. Os participantes expressaram as suas aspirações de que a riqueza seja distribuída de forma equitativa, enfatizando a necessidade de um desenvolvimento socioeconómico genuíno.

Sociedade civil

Uma das figuras-chave do diálogo, Nicaise Moulombi, em representação da sociedade civil, sublinhou a importância de superar os desafios do passado e de promover um renovado sentido de propósito. Moulombi expressou otimismo quanto ao potencial para mudanças positivas, citando sinais recentes de progresso e enfatizando o papel da visão e da determinação na definição do futuro.

Espera-se que os resultados deste confronto de ideias sejam traduzidos em legislação, lançando as bases para uma nova constituição que será submetida a referendo, permitindo ao povo gabonês ter uma palavra direta na definição do quadro democrático do país.